Il ladro che ruba nell’auto in sosta nel parcheggio del supermercato

Un’azione rapida e decisa dei carabinieri di Priverno ha portato all’arresto di un ladro di 42 anni, sorpreso mentre tentava di rubare nell’auto in sosta nel parcheggio di un supermercato. La telefonata tempestiva al 112 ha permesso un intervento immediato, assicurando che la malefatta non rimanesse impunita. Questo episodio sottolinea ancora una volta l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine nella lotta alla criminalità.

Furto aggravato su autovettura: per questo un uomo di 42 anni è stato arrestato dai carabinieri a Priverno. I fatti risalgono a un paio di giorni fa e si sono verificati nel parcheggio di un supermercato. E’ stata una telefonata al 112 ad allertare i carabinieri che sono subito intervenuti. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

