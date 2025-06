Il gruppo Insieme siamo Agugliano propone il baratto amministrativo anche nel nostro comune

Il gruppo "Insieme Siamo Agugliano" punta a innovare il nostro Comune introducendo il baratto amministrativo, un'opportunità che favorisce la collaborazione tra cittadini e istituzioni. Attraverso questa proposta, si mira a rafforzare il senso di comunità e incentivare soluzioni condivise per problemi locali. È il momento di coinvolgere tutti e costruire insieme un futuro più equo e partecipativo.

Il gruppo “Insieme Siamo Agugliano” propone il baratto amministrativo anche nel nostro Comune Il gruppo consiliare di minoranza Insieme Siamo Agugliano ha presentato una mozione in Consiglio comunale per l’attivazione del baratto amministrativo anche nel Comune di Agugliano. Questa misura. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

