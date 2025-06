Il grande schermo sotto le stelle al Parco degli Acquedotti dal 26 giugno al 24 luglio

Dal 26 giugno al 24 luglio, il Parco degli Acquedotti di Roma si accende di magia e cinema sotto le stelle con la quarta edizione di Roma Cinema Arena. Un’esperienza unica tra film memorabili, ambientazioni suggestive e un’atmosfera d’estate da condividere all’aperto. Con circa mille posti disponibili, ogni sera alle 21:15, il grande schermo diventa protagonista di emozioni e divertimento gratuiti. Non perdere questa occasione di vivere l’estate romana in modo indimenticabile!

D al 26 giugno al 24 luglio, Roma si prepara a ospitare la quarta edizione di Roma Cinema Arena, un evento imperdibile per gli amanti del cinema e dell’estate capitolina. La suggestiva cornice del Parco degli Acquedotti, nel VII Municipio, si trasformerĂ in una sala cinematografica all’aperto con circa mille posti, offrendo ventinove serate di proiezioni gratuite. Ogni sera, a partire dalle 21:15, il pubblico potrĂ godere di capolavori del cinema italiano e internazionale, presentati da registi, attori e professionisti del settore come Nanni Moretti, Paolo Virzì, Mario Martone e Alba Rohrwacher. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il grande schermo sotto le stelle al Parco degli Acquedotti dal 26 giugno al 24 luglio

