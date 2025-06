Il governo gioca la carta Infrastrutture ma lascia indietro le riforme

Dalla corsa contro il tempo del governo emerge un quadro complesso: mentre si accelera sull'infrastruttura, le riforme fondamentali restano in stand-by, rivelando tensioni nascoste e una strategia centrata sulla fiducia. La sfida di conciliare velocitĂ e riforme strutturali si fa sempre piĂą urgente e delicata, lasciando il paese a chiedersi quale direzione prenderĂ nei prossimi mesi.

Il governo stringe i tempi e punta tutto sulla fiducia: il decreto Infrastrutture approderĂ in aula alla Camera il 7 luglio, con la discussione generale, e sarĂ votato a scrutinio palese dopo le dichiarazioni di voto dell'8 luglio. Ma mentre il provvedimento va avanti, due riforme attese – la separazione delle carriere e il premierato – scompaiono dal calendario, lasciando intravedere tensioni nella maggioranza. La corsa contro il tempo. Dalla conferenza dei capigruppo emerge una roadmap serrata: martedì 8 luglio, a partire dalle 12.20, i partiti esprimeranno le loro dichiarazioni sulla fiducia, seguita dal voto per appello nominale giĂ dalle 14.

