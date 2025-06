Il giudice è applicato al Riesame patteggiamento slitta di 15 mesi

Il giudice 232 applicato al riesame del patteggiamento di Ivan D'Amore, ex poliziotto di Messina residente a Preganziol, subisce uno slittamento di 15 mesi, rimandando la decisione al 25 settembre 2026. Un’attesa lunga e incerta che sottolinea quanto siano complesse e delicate le procedure giudiziarie. Resta da vedere come evolverà questa vicenda, ma una cosa è certa: il tempo diventa protagonista nei processi di giustizia.

