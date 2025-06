Il giorno dell’Appenninica Arrivo a Castelnovo Monti

Il giorno tanto atteso è arrivato: l'Appenninica MTB Stage Race sbarca a Castelnovo Monti, portando con sé adrenalina e sfide emozionanti. Oggi si apre con la leggendaria High Mountain Queen Stage, un percorso da vero battitore, che mette alla prova anche i più esperti. Partendo da Riolunato e attraversando paesaggi mozzafiato, gli atleti si preparano a conquistare 88 km di pura avventura, tra salite imponenti e panorami indimenticabili. La sfida inizia ora!

L’Appenninica MTB Stage Race approda in terra reggiana. Oggi, infatti, scocca l’ora della High Mountain Queen Stage, da sempre la tappa più temuta della manifestazione, con partenza da Riolunato e arrivo a Castelnovo Monti dopo 88 km conditi da 3000 metri di dislivello. Si sale subito in quota sui crinali dell’Appennino dell’ Emilia-Romagna. Il primo tratto è su strada asfaltata e forestale fino al Monte Saltello dove comincerà un costante saliscendi con strappi e discese tecniche per circa 45 km, mettendo tossine e fatica nelle gambe degli atleti. Da lì in poi si comincerà a scendere su percorsi tecnici fino a Ligonchio per poi affrontare la salita verso la Pietra di Bismantova prima dell’arrivo a Castelnovo ne’ Monti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net