Il giornalista rivela | Ecco come Sinner è diventato grande tifoso del Milan

Il giornalista ha rilasciato alcune dichiarazioni rivelando come Jannik Sinner sia diventato un grande tifoso del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Il giornalista rivela: “Ecco come Sinner è diventato grande tifoso del Milan”

In questa notizia si parla di: giornalista - sinner - diventato - tifoso

“Jannik, eri presente?”: Sinner rifiuta di rispondere alla domanda di un giornalista - Durante la conferenza stampa che precede il suo esordio al Roland Garros, Jannik Sinner ha scelto di non commentare un incontro tra i tennisti della Top 10 e gli organizzatori dei tornei del Grande Slam.

Adesso il problema di Sinner sono le troppe pubblicità e il “duetto” con Bocelli!? Cosa non si scrive per un pugno di copechi in più!!! Vai su Facebook

Il giornalista rivela: “Ecco come Sinner è diventato grande tifoso del Milan”; Sinner: Modric al Milan? Fantastico. Ecco perché sono tifoso rossonero; Sinner-Alcaraz, l’erroraccio di Sky (con scuse) e bufera sulla telecronista di Eurosport: cosa è successo.

Sinner, il retroscena sulla finale di Parigi e le lacrime nello spogliatoio: la rivelazione di Mangiante sul tifo contro - Tutto il dispiacere e la tristezza di Sinner non solo per la finale del Roland Garros persa con Alcaraz, ma anche per il tifo contro a Parigi nelle rivelazioni di Mangiante ... Scrive sport.virgilio.it

Modric al Milan, Sinner: "Sarebbe fantastico" | Gazzetta.it - sinner, modric e il tifo per il milan — Sinner, poi, ha svelato come è nata la sua passione per il club rossonero. Come scrive gazzetta.it