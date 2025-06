Il gioco d’azzardo sulle maglie dei calciatori | Le società guadagnano ma il costo sociale è altissimo

Il gioco d’azzardo sulle maglie dei calciatori rappresenta un business redditizio per le società sportive, ma il suo costo sociale è in costante aumento. Tra guadagni e polemiche, la questione si fa sempre più complessa: Abodi rimette all’Agcom il compito di vigilare sulla pubblicità vietata, mentre Bevilacqua sottolinea l’equilibrio precario tra intrattenimento e impatto sociale. In Italia, il gioco legale coinvolge ormai quasi metà della popolazione, ma a quale prezzo?

Gioco d’azzardo, Abodi passa la palla all’Agcom: “È l’autorità competente per l’inosservanza del divieto della pubblicità”. Bevilacqua (M5S): “A fronte dei mancati guadagni delle società di calcio, c’è un costo sociale molto alto”. Il gioco legale d’azzardo è una delle forme di intrattenimento più amate dagli italiani. A dirlo è un’indagine di Nomisma, secondo la quale nel 2024 circa il 48% dei cittadini (20,7 milioni) hanno partecipato almeno una volta ai giochi con vincite in denaro sia online che nei centri addetti. – notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Il gioco d’azzardo sulle maglie dei calciatori: “Le società guadagnano, ma il costo sociale è altissimo”

In questa notizia si parla di: gioco - azzardo - società - costo

Giovani, gioco d’azzardo e dipendenze: il mondo della scuola incontra le istituzioni e gli esperti - Massa, 13 maggio 2025 – Il crescente fenomeno del gioco d'azzardo tra i giovani solleva preoccupazioni sempre più urgenti.

Video Caterina Pozzi, presidente del CNCA Il 13 giugno 2025, a Bologna, si è tenuto il convegno “Vince l’azzardo, perdono i cittadini”, un evento che ha riunito importanti voci della società civile e religiosa per denunciare le gravi conseguenze del gioco d Vai su Facebook

Grande partecipazione al corner informativo contro il gioco d’azzardo allestito nel Salone Anagrafe del Comune; Gioco d'azzardo: i rischi psicologici di un fenomeno in crescita; Il Far West del gioco d’azzardo online.