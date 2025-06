Il Giardino di Ninfa uno dei più belli d’Europa aperto anche nei mesi estivi

Il Giardino di Ninfa, uno dei più affascinanti d'Europa, apre le sue porte anche durante i mesi estivi del 2025. Situato nel cuore del Lazio, questo tesoro paesaggistico incanta con i suoi scorci suggestivi e l’atmosfera unica creata dalla risorgiva Ninfa. Un’oasi di frescura e meraviglia nata sulle rovine medievali di Ninfa, dove natura e storia si intrecciano in un abbraccio senza tempo. Ecco tutto ciò che serve sapere per vivere un’esperienza indimenticabile.

Il Giardino di Ninfa, situato nel comune di Cisterna di Latina (LT), è uno dei tesori paesaggistici del Lazio ed è aperto al pubblico anche per l’estate?2025. Ecco tutto quello che serve sapere per programmare la visita. L’incessante scorrere delle acque della risorgiva Ninfa crea microclimi ideali anche durante l’estate, regalando un’oasi di frescura e bellezza. Nato sulle rovine dell’antica città medievale di Ninfa, il giardino è considerato uno dei più suggestivi al mondo, noto come “il giardino più romantico del mondo”. Con oltre 1?300 specie botaniche che convivono armoniosamente tra castagni, glicini, piante acquatiche e fiori primaverili, offre scenari sempre nuovi. 🔗 Leggi su Funweek.it

