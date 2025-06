Il Giardino delle Cascate un’oasi di pace nel quartiere Eur

Scopri il Giardino delle Cascate, un’incantevole oasi di pace nel quartiere EUR di Roma. Con i suoi 42.000 m², progettato nel 1961 dall’architetto Raffaele De Vico, rappresenta un perfetto esempio di giardino moderno all’italiana nel cuore della città. Immerso nel Parco Centrale del Lago, questo spazio verde offre un rifugio di tranquillità e bellezza. Non perdere l’occasione: iscriviti alla Newsletter Funweek per scoprire tutte le meraviglie nascoste di questa splendida location!

Il Giardino delle Cascate nell’EUR è davvero un’oasi urbana: un elegante spazio verde di circa 42?000?m² progettato nel 1961 da Raffaele De?Vico, rinomato architetto paesaggista del Novecento. Inserito nel Parco Centrale del Lago – un’area complessiva di ben 165?000?m² attorno al laghetto artificiale utilizzato per le Olimpiadi del 1960 e rappresenta un esempio straordinario di ‘giardino moderno all’italiana’. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> Roma non è soltanto monumenti e negozi, in alcuni quartieri è possibile allontanarsi un po’ dalla routine e gustare un po’ di relax e tranquillità in luoghi caratteristici come il Giardino delle Cascate all’Eur: giochi d’acqua, salti e getti che cambiano colore, ecco cosa si nasconde da quelle parti. 🔗 Leggi su Funweek.it