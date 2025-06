il giappone ha effettuato il primo test missilistico nel proprio territorio

Il Giappone fa sul serio. Per la prima volta nella sua storia, il Paese del Sol Levante ha condotto un test missilistico all’interno del proprio territorio, sull’isola di Hokkaido. Le Forze di Autodifesa hanno lanciato un missile Type-88 verso un drone a 40 km dalla costa, segnando un nuovo capitolo nelle sue capacità difensive. Il Paese del Sol Levante...

Il Giappone fa sul serio. Per la prima volta nella storia Il Paese del Sol Levante ha eseguito un test missilistico all’interno del proprio territorio. Tutto ciò è avvenuto sull’isola di Hokkaido (nord dell’arcipelago) nel poligono antiaereo di Shinuzai. Le Forze di Autodifesa nipponiche hanno lanciato il missile a corto raggio Type-88 in direzione di un’imbarcazione senza pilota situata a 40 chilometri dalla costa. Il Paese del Sol Levante finora aveva condotto esercitazioni missilistiche esclusivamente all’estero. Il Giappone e le tensioni con la Cina. In questo modo Tokyo mette in guardia la Cina dall’intraprendere azioni militari nel Mar del Giappone. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it