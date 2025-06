Il giallo del biologo ucciso lunedì il funerale di Alessandro Coatti

Lunedì si terrà il funerale di Alessandro Coatti, il biologo di 38 anni tragicamente ucciso e smembrato in Colombia. Dopo quasi tre mesi di attesa, tra dubbi e dolore, la comunità di Longastrino e Argenta si prepara a rendere omaggio a un uomo dedicato alla scienza e alla scoperta. Un momento di riflessione e di addio, che finalmente porterà conforto ai familiari e a quanti hanno seguito con angoscia questa drammatica vicenda.

Ferrara, 26 giugno 2025 – A quasi tre mesi dall’orrore, è giunto il giorno del cordoglio e del commiato. Al termine di un tempo infinito, sospeso tra dubbi, sofferenza e risposte che sembravano non arrivare mai, i familiari di Alessandro Coatti, il biologo 38enne assassinato e smembrato in Colombia, potranno finalmente dire addio al proprio caro. Il funerale del ricercatore, originario di Longastrino e diplomato ad Argenta, è fissato per lunedì alle 9 nella chiesa di San Giuliano, nella frazione argentana. L’annuncio delle esequie è stato diffuso questa mattina dalla madre di Coatti, attraverso un post su Instagram. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it