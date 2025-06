Il gas scivola sotto i 34 euro su minimi inizio mese

Il prezzo del gas continua a scivolare, toccando i minimi da inizio giugno e superando la soglia dei 34 euro. A Amsterdam, il mercato di riferimento, i contratti TTF hanno raggiunto i 33,99 euro prima di risalire a 34,19 euro, segnando una discesa del 3,4%. In un contesto di volatilità e trend ribassista, è fondamentale monitorare gli sviluppi per capire come questa flessione influenzerà il mercato energetico nei prossimi mesi.

Il prezzo del gas prosegue la discesa e scivola anche sotto i 34 euro toccando i minimi da inizio giugno. Ad Amsterdam, mercato di riferimento, i contratti Ttf toccano 33,99 euro per poi risalire a 34,19 euro con una flessione del 3,4%.

