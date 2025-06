il garante del verde dice che il comune di milano deve piantare alberi invece pianta i sassi

il Garante del Verde si impegna a promuovere la piantumazione di alberi, il Comune di Milano preferisce scegliere i sassi. La città brucia sotto il sole e il cambiamento climatico accentua ondate di calore sempre più intense, ma le decisioni spesso sembrano andare in direzione opposta alla sostenibilità. Mentre le temperature salgono, è il momento di chiedersi: quanto ancora dobbiamo aspettare prima di vedere il verde prevalere?

Fa caldo Beppe. Beppe fa caldo! Colpa del cambiamento climatico, ovvio, anche se poi è estate. Milano sta vivendo “ondate di calore sempre più intense e frequenti, estati torride, eventi meteorologici estremi”. Ma per fortuna Milano ha il suo Garante del Verde – uno e trino: sono ben tre persone – con le sue tavole della legge. Scolpite, però, nella pietra. Uno dei motivi del troppo caldo è il troppo asfalto, si sa, il poco verde. Così, mentre il Comune ha trasformato in età della pietra mezzo centro urbano – provate a passare in piazza Duomo, o nel nuovo deserto di largo Augusto – con una deprecabile politica “la manutenzione costa”, ecco che arriva il Garante uno e trino e chiede “risposte chiare e lungimiranti”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it