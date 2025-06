Il futuro parco del Castello a Bari | sì alle aree verdi sul lungomare del Tullio

Il futuro parco del castello a Bari si prepara a trasformare il lungomare De Tullio in un'oasi urbana di relax e bellezza. La Giunta comunale ha dato il via libera al progetto di riqualificazione delle aree verdi, secondo quanto previsto dall’Accordo di Coesione Regione Puglia FSC 2021-2027. Questo intervento rappresenta un passo fondamentale per valorizzare uno dei patrimoni più amati della città , creando uno spazio che coniuga natura, socialità e sostenibilità , rendendo Bari ancora più vivibile e accogliente per tutti.

La Giunta comunale di Bari ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo all’intervento di riqualificazione aree verdi del futuro parco sul lungomare De Tullio, nell’ambito dell’Accordo di Coesione Regione Puglia FSC 2021-2027. Il provvedimento approvato oggi si riferisce. 🔗 Leggi su Baritoday.it

