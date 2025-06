Il futuro non si costruisce con le bombe

Da una parte ci sono coloro che costruiscono muri di divisione e paura, dall’altra chi sogna ponti di dialogo e speranza. In un mondo in tumulto, la vera sfida è scegliere quale strada seguire: lasciarsi dominare dall’istinto di divisione o impegnarsi per un futuro di pace e collaborazione. Perché il vero progresso si conquista solo con il coraggio di credere nella pace, anche quando tutto sembra crollare intorno a noi.

Che cosa succede quando il mondo sembra bruciare in più punti allo stesso tempo? Mentre i titoli parlano di bombardamenti americani in Iran, razzi lanciati verso Israele e basi militari in Qatar nel mirino, la tentazione è lasciarsi travolgere dall’emozione. Ma il rischio è uno solo: perdere di vista il disegno più ampio. E quel disegno dice una cosa chiara: il mondo è spaccato tra chi costruisce muri e chi sogna ponti. Da una parte ci sono paesi, leader e popoli che vogliono più scambi, più collaborazione, più diritti. Dall’altra, poteri che cercano rifugio nella repressione, nell’isolamento, nel culto della forza. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Il futuro non si costruisce con le bombe

In questa notizia si parla di: costruisce - bombe - cosa - mondo

Gli Stati Uniti hanno sganciato 14 bombe anti-bunker su due siti nucleari in Iran. Cosa sappiamo in merito all’attacco? E quali sono le caratteristiche di queste armi? Vai su Facebook

Cosa resta dei siti nucleari iraniani dopo le bombe americane?; Cos’è la GBU-57: la bomba anti-bunker che potrebbe essere impiegata in Iran; L'uranio arricchito al 60% e il giallo dell'allarme Aiea: quanto è vicino l'Iran a costruire la bomba atomica?.

Cosa resta dei siti nucleari iraniani dopo le bombe americane? - Non c'è certezza che il programma nucleare dell'Iran sia stato azzerato, ma con estrema probabilità è stato ritardato di parecchio. startmag.it scrive

Come funziona la GBU-57, l’unica bomba trasportata dai B-2 capace di distruggere il nucleare iraniano - 57 è l’unica bomba convenzionale in grado di colpire il sito nucleare iraniano di Fordow. Come scrive msn.com