Il futuro della memoria | è uscito il giornalino della reate ecomuseale con un calendario estivo

Arezzo, 26 giugno 2025 – Il futuro della memoria si apre con il nuovo giornalino della Reate Ecomuseale, che presenta un vivace calendario estivo. Non si tratta solo di appuntamenti, ma di un vero e proprio impegno a rafforzare il legame tra comunità e patrimonio, promuovendo il confronto e la collaborazione tra tutte le antenne casentinesi. Scopri come l’Ecomuseo intende preservare e rinnovare le radici del territorio per un domani più consapevole e condiviso.

Arezzo, 26 giugno 2025 – Il futuro della memoria: e' uscito il giornalino della reate ecomuseale con un calendario estivo "Il futuro della memoria" non è solo il titolo del nuovo giornale dell'Ecomuseo nella sua edizione estiva che contien e il calendario completo degli eventi che coinvolgono tutte le antenne casentinesi, ma anche un manifesto di intenti che le riguarda da vicino: un impegno concreto a favore del confronto, della concertazione, del recupero di quello "spirito della valle", ovvero lo spirito del luogo necessario al l processo di evoluzione come esseri umani e come comunità. Il calendario e le manifestazioni sono il frutto di un'ampia collaborazione che coinvolge comunità, associazioni, pro loco, amministrazioni e il sostegno di Parco Nazionale delle Foreste casentinesi, Monte Falterona e Campigna e Fondazione CR Firenze.

