Il Florence Cello Ensemble in concerto al Conservatorio Cherubini

Preparati a vivere un’esperienza unica con il Florence Cello Ensemble in concerto al Conservatorio Cherubini. Un evento imperdibile promosso dalla Società Italiana di Musica Contemporanea, che celebra la creatività dei nuovi linguaggi musicali e le prime assolute di composizioni innovative. La chiusura della stagione primaverile si trasformerà in un viaggio emozionante tra melodie sorprendenti e virtuosismi, lasciandoti con il desiderio di scoprire ancora di più il mondo del suono contemporaneo.

Importante evento della Società Italiana di Musica Contemporanea, con il violoncello protagonista in nuove scritture musicali e "prime assolute". Il concerto di chiusura della stagione di primavera della SIMC – Società Italiana Musica Contemporanea vedrà protagonista il Florence Cello Ensemble. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

In questa notizia si parla di: florence - cello - ensemble - concerto

L'ENSEMBLE Coristi a Priori DIRETTO DA CARMEN CICCONOFRI CON IL Quartetto Ascanio A "CORALMENTE", LA RASSEGNA CORALE DELLA 77aª SAGRA MUSICALE UMBRA 2022 NELLA CHIESA DI S. ERCOLANO A PERUGIA! Per informazioni e big Vai su Facebook

Il Florence Cello Ensemble in concerto al Conservatorio Cherubini; Il Violoncello del mare suona alla Badia Fiesolana; Florence Cello Ensemble in concerto per ricordare la Strage dei Georgofili.

Da Piazzolla a Gardel, il Festival della Liuteria ’balla’ il tango - la Nazione - Il Florence Cello Ensemble diretto da Lucio Labella Danzi proporrà domani un programma intriso di suggestioni latino- Scrive lanazione.it

“Classica con gusto”, domani appuntamento straordinario con Maria Luigia Borsi e Florence Cello Ensemble - che avrà protagonisti il soprano Maria Luigia Borsi ed il Florence Cello Ensemble e Lucio Labella Danzi in veste di direttore- Riporta livornopress.it