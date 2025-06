Il fiume Liri si tinge di blu cosa c' è dietro questo fatto?

Il fiume Liri si tinge di un incredibile blu, suscitando stupore e domande tra residenti e visitatori. Dietro questa insolita trasformazione si nasconde un mistero che ha ormai superato il semplice fenomeno naturale, diventando un caso di interesse pubblico. Il sindaco di Isola del Liri ha deciso di intervenire ufficialmente, chiamando l’Arpa Lazio per analizzare le acque nel tratto da Sora alla celebre città delle cascate. Scopriamo insieme cosa si nasconde dietro questo affascinante evento.

