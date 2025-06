Il finto matrimonio in piazza San Marco contro quello di Jeff Bezos gli attivisti portati via di peso dalla polizia a Venezia – Il video

Una mattinata di grande tensione a Venezia, dove attivisti di Extinction Rebellion hanno inscenato un finto matrimonio in Piazza San Marco per sensibilizzare contro le ingerenze delle élite globali, tra cui il prossimo matrimonio di Jeff Bezos. La protesta simbolica è culminata nel loro rapido intervento, con alcuni portati via dalla polizia. Un gesto forte per attirare l’attenzione sui danni ambientali e sociali causati dal potere economico. La vicenda continua a far discutere.

Mattinata di tensione in Piazza San Marco, dove un gruppo di attivisti ha inscenato una protesta simbolica contro il matrimonio del miliardario Jeff Bezos, previsto nei prossimi giorni proprio in laguna. Una ventina di persone, appartenenti al movimento ambientalista Extinction Rebellion, si è radunata davanti alla Basilica per denunciare con cartelli e performance i danni causati dalle élite economiche globali. Durante la manifestazione sono stati mostrati anche cartelli con finte banconote e messaggi contro il potere economico concentrato nelle mani di pochi, oltre a slogan in favore della pace a Gaza. 🔗 Leggi su Open.online

