Il film fantasy con chris pine e hugh jackman che è diventato un cult dimenticato

Il film d’animazione Rise of the Guardians, diretto nel 2012 da Peter Ramsey, rappresenta un esempio di produzione che, nonostante un debutto inizialmente sottovalutato e una performance commerciale non eccezionale, ha conquistato nel tempo uno status di culto. Basato sulla serie di libri The Guardians of Childhood di William Joyce e sul cortometraggio The Man in the Moon, il film narra le avventure di un gruppo di figure leggendarie dell’infanzia, come Babbo Natale, la Fata dei Denti, l’Uovo di Pasqua e Jack Frost, impegnati a contrastare Pitch Black, il Boogeyman malvagio. rise of the guardians: una produzione DreamWorks che si è meritata un culto. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it