il festival dell’estate è Smart

Preparati a vivere un’estate indimenticabile con l’Arezzo Smart Festival! Dal 15 luglio al 14 agosto, la città si trasforma in un palcoscenico di emozioni, tra musica dal vivo all’Arena Eden e momenti di condivisione negli spazi aperti. Un evento pensato per riscoprire la bellezza dell’estate, creando ricordi unici tra arte, musica e convivialità. Non perdere l’occasione di far parte di questa magica esperienza estiva!

Un’estate all’insegna della bellezza, della condivisione e del ritorno agli spazi aperti: è questa l’essenza dell’Arezzo Smart Festival, che dal 23 luglio al 14 agosto, con un’anteprima il 15 luglio, animerà la città di Arezzo con due sezioni complementari: la musica dal vivo presso l’Arena Eden. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: festival - estate - smart - luglio

Bologna Estate 2025: festival, rassegne, grandi eventi in centro e nei quartieri - Bologna Estate 2025 si prepara a illuminare la città con un ricco calendario di eventi, dal 16 maggio al 28 settembre.

al Nemo Festival ? sabato 5 luglio alle 21:00 Smart Lab | Rovereto Ladies and gentlemen, i Nothing For Breakfast presentano “Tiny Tunes from Soberland”! Sette piccole canzoni si mescolano in un mini album ch Vai su Facebook

Ai nastri di partenza la VI edizione di Arezzo Smart Festival nel segno della musica, del teatro e dell’incontro; San Martino Buon Albergo si fa SMart: torna il festival diffuso tra cinema, teatro e musica dal 9 luglio al 27 agosto 2025; San Sebastiano al Vesuvio, sere d’estate: spettacoli e cultura sotto le stelle.

Ai nastri di partenza la VI edizione di Arezzo Smart Festival nel segno della musica, del teatro e dell’incontro - Un’estate all’insegna della bellezza, della condivisione e del ritorno agli spazi aperti: è questa l’essenza dell’Arezzo Smart Festival, che dal 23 luglio al 14 agosto, con un’anteprima il 15 luglio, ... Lo riporta lanazione.it

il festival dell’estate è Smart - Un’estate all’insegna della bellezza, della condivisione e del ritorno agli spazi aperti: è questa l’essenza dell’Arezzo Smart Festival, che dal 23 luglio al 14 agosto, con un’anteprima il 15 luglio, ... arezzonotizie.it scrive