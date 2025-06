il festival agrofutura a cesena agroalimentare ecco le sfide

Nel cuore della Romagna, Cesena si prepara ad accogliere Agrofutura, il festival che mette sotto i riflettori le sfide e le innovazioni dell’agroalimentare. Dopo aver attraversato Bologna e Firenze, l’evento si svolge nella storica Biblioteca Malatestiana, simbolo di resilienza e cultura. È un’occasione unica per esplorare le tendenze che plasmeranno il futuro del settore, coinvolgendo tutti gli attori protagonisti. Non resta che scoprire cosa ci riserva questa prestigiosa kermesse.

Cesena, 26 giugno 2025 – Appuntamento a Cesena, nel cuore pulsante della Romagna. L’inizio è un applauso. Un applauso che questo territorio si merita per quello che ha vissuto nel suo recentissimo passato – un’alluvione impossibile da dimenticare – e per il modo col quale sta lavorando sodo per rialzarsi. Il Festival Agrofutura oggi dopo le tappe di Bologna e Firenze è arrivato alla Biblioteca Malatestiana ( foto ), un patrimonio dell’umanità Unesco trasformato in location d’eccezione dove parlare di innovazione, sostenibilità e sviluppo del comparto agroalimentare. Ad accogliere la folta platea formata da importanti figure del panorama imprenditoriale e istituzionale del territorio (era presente anche la deputata di Forza Italia, Rosalba Tassinari), ma anche da tanti cesenati interessati a cogliere dal vivo le tracce sul futuro che ci aspetta, è stato il vicedirettore del Resto del Carlino, Valerio Baroncini, che ha dialogato prima di tutto col sindaco Enzo Lattuca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it