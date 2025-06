Il falso video del grattacielo colpito da un missile iraniano a Tel Aviv

Un inquietante video circola online, mostrando un missile iraniano colpire un grattacielo a Tel Aviv, con scenari di distruzione e vittime. Tuttavia, le autorità israeliane confermano che si tratta di un falso allarme: il video non rappresenta eventi reali. In un’epoca di notizie rapide e spesso ingannevoli, è fondamentale verificare le fonti prima di credere a tutto ciò che si vede. La diffusione di contenuti falsi può alimentare tensioni e fraintendimenti.

Circola un video che mostrerebbe un missile iraniano colpire e distruggere un grattacielo a Tel Aviv. Secondo quanto riportato nelle descrizioni dei post social, la scena riguarderebbe il quartiere Bat Yam, dove si sarebbero registrati oltre 50 dispersi e 10 vittime. In realtà, il video è falso. Per chi ha fretta. Secondo le autorità israeliane, un edificio sarebbe stato colpito da un missile iraniano nel quartiere di Bat Yam.. Il video non risulta originale, ma generato con l’Intelligenza Artificiale.. In basso a destra è presente la firma dell’AI usata: VEO di Google.. Analisi. Il video viene condiviso con la seguente descrizione: Il momento in cui un missile iraniano ha colpito un grattacielo a sud di Tel Aviv, nel quartiere di Bat Yam Si registrano oltre 50 dispersi e 10 vittime accertate dopo l’impatto sul palazzo residenziale durante la notte, ma il triste bilancio e’ destinato ad aumentare. 🔗 Leggi su Open.online