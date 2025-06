Il dolore e l’accusa di una mamma disperata | Nessun posto nelle Rems | così mio figlio si è ucciso in galera

Il dolore di una madre disperata si intreccia con un sistema che sembra aver fallito. Stefania Mazzei, mamma adottiva di Giacomo Trimarco, ci racconta la sua battaglia silenziosa: un giovane fragile, senza adeguati supporti istituzionali, che ha trovato la morte tra le mura di un carcere. Di fronte all’assenza di posti nelle REMS e alle promesse non mantenute, il suo grido di dolore risuona come un monito urgente.

San Donato Milanese (Milano) – “Mio figlio, vittima del sistema. Un ragazzo fragile, che non ha ricevuto aiuti adeguati dalle istituzioni”. Tre anni non sono bastati per lenire il dolore della sandonatese Stefania Mazzei, mamma adottiva di Giacomo Trimarco, 21enne originario di San Pietroburgo, con un disturbo border-line, che il 31 maggio 2022 si è suicidato in una cella del carcere milanese di San Vittore, dov’era rinchiuso dall’agosto precedente per aver commesso una serie di piccoli reati, l’ultimo dei quali era stato il furto di un telefonino. Il giovane, che si è tolto la vita inalando il gas di un fornelletto da campo, era in attesa del trasferimento in una Rems, struttura sanitaria che accoglie gli autori di reato affetti da disturbi mentali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it