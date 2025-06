Il dollaro affossato dal fattore Trump

Il dollaro ha subito un brusco calo, trascinato dall’incertezza politica generata dal secondo insediamento di Donald Trump come presidente. Il 6 gennaio, evento storico che ha segnato una svolta nel panorama globale, ha acceso i riflettori su come le decisioni di Trump influenzino non solo gli Stati Uniti, ma anche i mercati mondiali. In quel giorno, chiunque avesse voluto capire il futuro dell’economia internazionale…

Il 6 gennaio di quest’anno – ossia circa 150 giorni fa – per la seconda volta nella sua vita, Donald Trump ha assunto i pieni poteri presidenziali. In quel giorno, chiunque avesse voluto. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Il dollaro affossato dal fattore Trump

In questa notizia si parla di: trump - dollaro - affossato - fattore

Trump in tour: accordi d’oro con gli arabi, è la dollaro-diplomazia - Donald Trump, in un tour dinamico, ha stretto accordi miliardari con i leader arabi, incarnando la sua strategia di dollaro-diplomazia.

Translate postIl dollaro affossato dal fattore Trump Vai su X

Il dollaro affossato dal fattore Trump; L’Europa: sì ai dazi al 10% ma entro il 9 luglio. E prepara l’alternativa al Wto; Con il colpo a sorpresa inflitto a Teheran, Trump ha avvertito anche Cina e Russia.

Dollaro affossato, investitori in fuga. La deriva più dolorosa per Trump - Sono questi i principali grattacapi del presidente americano che forse, non a caso, ha spostato la sua comunicazione sul fronte bellico. Da ilfoglio.it

Il dollaro scende ai minimi da tre anni sulle voci che Trump annuncerà a breve il successore di Powell alla Fed - L’euro corre a 1,1684 durante le contrattazioni asiatiche, mentre le borse si muovono in maniera nervosa: Nikkei positivo, Cina in rosso ... Lo riporta msn.com