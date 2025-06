Il divorzio tra Katy Perry e Orlando Bloom è amichevole Lei in tour con la figlia lui debutta da single al matrimonio di Bezos a Venezia | le indiscrezioni

Dopo quasi dieci anni di amore e una splendida figlia, Katy Perry e Orlando Bloom si separano in modo amichevole. Lei, in tour con la piccola, e lui, debutta da single al matrimonio di Bezos a Venezia, alimentano le indiscrezioni. La loro storia, una delle più durature tra musica e Hollywood, sembra aver preso una piega inattesa, con la vicenda dello spazio come possibile punto di svolta. Ma cosa è realmente successo? Scopriamolo insieme.

Quasi dieci anni insieme e una figlia, nata nell’agosto del 2020. La loro relazione sembrava diventare una delle più durature del mondo della musica e di Hollywood eppure Orlando Bloom e Katy Perry non hanno retto. Secondo le ricostruzioni raccolte dal Daily Mail, la goccia che ha fatto traboccare il vaso sarebbe stato il viaggio che la popstar ha fatto nello spazio. L’evento “avrebbe suscitato reazioni contrastanti a causa dei video virali che deridevano il suo tour mondiale e il suo album di scarso successo 143”. “Katy e Orlando si sono lasciati, ma in modo amichevole – ha detto una fonte vicino alla coppia a Us Weekly -. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Il divorzio tra Katy Perry e Orlando Bloom è amichevole. Lei in tour con la figlia, lui debutta da single al matrimonio di Bezos a Venezia”: le indiscrezioni

