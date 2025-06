il dividendo fininvest per i figli berlusconi sale a 100 milioni

Il dividendo di Fininvest destinato ai figli di Silvio Berlusconi raggiunge quest’anno un importo record, salendo a 100 milioni di euro. Un risultato sorprendente, che riflette la solidità del bilancio 2024 e l’importanza strategica dell’azienda per la famiglia Berlusconi. Marina e Pier Silvio, detentori di quote paritetiche, continuano a consolidare il loro controllo, rafforzando il legame tra imprenditoria e dinastia politica. Un segnale di continuità e ambizione nel cuore dell’economia italiana.

L'assemblea di Fininvest ha deliberato il dividendo per quest'anno che si basa sul bilancio 2024 da distribuire agli azionisti, cioè ai figli del fondatore Silvio Berlusconi: sarà di 100 milioni, contro i 51 dell'anno scorso e i gli identici 100 milioni dell'anno ancora precedente. Dopo la morte del padre, Marina e Pier Silvio Berlusconi controllano quote paritetiche di Fininvest del 26,5%, arrivando così a coagulare circa il 53% dei diritti di voto, mentre Barbara, Eleonora e Luigi detengono in comune in quote paritarie circa il 47% della holding, con i dividendi che saranno divisi su questa base. 🔗 Leggi su Quotidiano.net