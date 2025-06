Il distretto del mobile 4.0

Il distretto del mobile 40 si conferma come un esempio di eccellenza e innovazione nel cuore della Brianza. Durante l’ottava tappa di “Lombardia Protagonista. Qui Puoi”, l’importanza della sinergia tra istituzioni e imprenditori è emersa forte, sottolineando che solo facendo rete il settore può continuare a crescere e affrontare le sfide future con successo. Al centro...

"La Brianza, se vuole vincere, deve fare rete". È il messaggio emerso ieri alla Villa Reale durante l’ottava tappa del tour istituzionale “Lombardia Protagonista. Qui Puoi“, promosso da Regione Lombardia con il presidente Attilio Fontana e l’assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi. Un’occasione di confronto fra istituzioni, imprenditori e protagonisti del territorio, per delineare nuove traiettorie di sviluppo per il futuro. Al centro del dibattito la proposta della Regione di attivare una Zona di innovazione e sviluppo (Zis) nel cuore del distretto del mobile. Si tratta di un modello sperimentale ispirato all’esperienza del Mind (Milano Innovation District) per sostenere aggregazioni spontanee tra soggetti pubblici e privati accomunati da una vocazione produttiva ben definita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it Š Ilgiorno.it - Il distretto del mobile 4.0

In questa notizia si parla di: distretto - mobile - sviluppo - regione

Torna Medimex, International Festival & Music Conference promosso da Puglia Culture nell’ambito delle azioni di Puglia Sounds, il progetto per lo sviluppo del sistema musicale regionale realizzato in collaborazione con Regione Puglia. L’edizione 2025 Vai su Facebook

Il distretto del mobile 4.0; IL DISTRETTO LEGNO ARREDO DELLA BRIANZA DIVENTA ZIS: IMPRESE, CREDITO E RICERCA ALLEATE IN UNA ZONA DI INNOVAZIONE E SVILUPPO; Monza, Regione in campo per valorizzare il settore Legno-Arredo.

Il distretto del mobile 4.0 - È il messaggio emerso ieri alla Villa Reale durante l’ottava tappa del tour istituzionale “Lombardia Protagonista. Si legge su ilgiorno.it

Sviluppo del distretto rurale: incontro in Regione - Il Distretto Rurale della Valdicecina ha incontrato Stefania Saccardi (foto), vice presidente della Regione con delega all’agricoltura. lanazione.it scrive