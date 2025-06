il disastro aereo del 26 giugno 1959 oggi il ricordo delle settanta vittime

Ogni anno, a Olgiate Olona, si rinnova il ricordo delle 70 vittime del disastro aereo del 26 giugno 1959, un evento che segnò profondamente tre continenti e otto nazioni diverse. Quel giorno, un fulmine colpì il velivolo della Twa appena decollato da Malpensa, lasciando un vuoto incolmabile nelle vite di molte famiglie. La memoria di Pilar, la più piccola tra le vittime, ci invita a riflettere sull'importanza di preservare il ricordo di questa tragedia.

Ogni anno si rinnova a Olgiate Olona la memoria delle 70 vittime del disastro aereo del 26 giugno 1959, quando il velivolo della Twa appena decollato da Malpensa diretto a Chicago alle 17.33 fu colpito da un fulmine e precipitò in fiamme in Valle Olona, nessuno sopravvisse. La più piccola tra i passeggeri, Pilar, cilena, aveva 5 anni. Una tragedia che unì nel dolore tre continenti, Europa, Africa e America e gli 8 Paesi di provenienza delle vittime. Oggi alle 17.33 la cerimonia in Municipio, con un momento di preghiera, la commemorazione ufficiale e la premiazione dei migliori elaborati degli studenti di terza media che hanno partecipato al progetto didattico dedicato alla memoria del tragico evento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it