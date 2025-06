Il diavolo continuerà a vestire Prada

Il mondo della moda e dell’editoria si prepara a un cambiamento epocale: il Diavolo, figura iconica di Prada, prosegue il suo ruolo come global Chief Content Officer, ma lascia la guida di Vogue America, dopo oltre tre decenni. La motivazione resta segreta, forse specchio dei tempi difficili per il settore. Solo il tempo dirà come questa decisione influenzerà il futuro dell’editoria di settore, con contenuti sempre sotto stretta sorveglianza.

Resta global Chief Content Officer, ma non sarà più la direttrice di Vogue America, trono che presiede dal 1988. Le motivazioni sono top secret anche se forse si possono immaginare visti i venti di crisi pesante che spirano nel mondo della moda e di conseguenza in quello dell'editoria di settore. A sapere per primi di tale decisone inaspettata sono state le persone del suo staff. Certo, i contenuti della Condé Nast saranno sempre sorvegliati dalla regina del fashion globale, ma diciamocelo non è la stessa cosa. La carriera di Anna Wintour. Anna Wintour nasce a Londra il 3 novembre 1949. Figlia del giornalista Charles Wintour, inizia la sua carriera nella moda negli anni Settanta lavorando per riviste come Harper's & Queen e Harper's Bazaar.

