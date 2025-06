Il deserto si risveglia in Australia | la spettacolare rinascita del lago Eyre | mai così pieno in 50 anni

Il deserto si risveglia in Australia, regalando uno spettacolo naturale senza precedenti: il lago Kati Thanda–Lake Eyre, mai così pieno in 50 anni, si colora di vita e rinascita. Questo straordinario fenomeno, raccontato dalla CNN, trasforma il paesaggio arido in un'oasi di biodiversità, attirando una moltitudine di animali rari. La sua…

Canberra, 26 giugno 2025 – La natura sta offrendo uno spettacolo incredibile nel cuore desertico dell' Australia: il livello del lago Kati Thanda–Lake Eyre sta crescendo da settimane, attirando una quantità di animali raramente vista prima nella zona. A raccontarlo è la Cnn. Con i suoi 9.500 chilometri quadrati il Kati Thanda–Lake Eyre è il lago più esteso d’Australia: eppure riceve in media solo 14 centimetri di pioggia all'anno. La sua capacità completa è stata raggiunta solamente tre volte nel corso della storia - l'ultima volta nel 1974 - ma ora potremmo essere vicini a quel risultati. Perché? La vicina regione del Queensland è stata colpita dal violento ciclone tropicale Alfred lo scorso marzo, e le acque ingrossate stanno ora defluendo verso il Kati Thanda–Lake Eyre. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il deserto si risveglia in Australia: la spettacolare rinascita del lago Eyre: mai così pieno in 50 anni

