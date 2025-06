Il dato | nel 2024 in Sicilia presentati 1.160 ricorsi all’Arbitro bancario finanziario

Nel 2024, la Sicilia registra 1.160 ricorsi all'Arbitro Bancario Finanziario, evidenziando un crescente interesse dei cittadini verso una risoluzione rapida ed efficace delle controversie. La relazione della Banca d’Italia del 18 giugno svela come questo strumento rappresenti una valida alternativa ai lunghi processi giudiziari, rafforzando la fiducia nel sistema finanziario locale. I dati siciliani sono un chiaro segnale di un mercato sempre più attento alla tutela dei consumatori e alla trasparenza.

Il 18 giugno la Banca d’Italia ha presentato la relazione sull’attivitĂ svolta nel 2024 dall’Arbitro Bancario Finanziario (Abf), un sistema di risoluzione alternativa delle controversie che possono sorgere tra i clienti e le banche e gli altri intermediari finanziari. I dati della Sicilia e il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

