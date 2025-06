il cosmari in cerca di spazzini boom di domande di assunzione anche dei laureati tra i candidati

Il Cosmari è alla ricerca di spazzini, con un boom di domande che coinvolgono anche laureati, sfatando pregiudizi e aprendo nuove opportunità professionali. La selezione pubblica, bandita da Cosmari srl, mira a creare una graduatoria per assunzioni flessibili di addetti allo spazzamento, raccolta e tutela del decoro urbano, inclusi autisti di livello 2B. Stiamo parlando di un possibile...

Numeri che certificano una certa "fame di lavoro" e che nello stesso tempo abbattono pregiudizi e luoghi comuni. Sono quelli inerenti alla selezione pubblica, per titoli ed esami, bandita da Cosmari srl, per la formazione di un graduatoria a cui attingere – in base alle necessità – per assumere addetti allo spazzamento, raccolta, tutela decoro urbano, con qualifica di autista (livello 2B). E, si badi bene, stiamo parlando di un possibile contratto a tempo determinato di sei mesi, eventualmente prorogabili, non del tanto agognato posto fisso. Dalla pubblicazione dell’avviso, il 24 aprile, alla data di scadenza, 25 maggio, le domande di partecipazione inviate alla società che gestisce il ciclo dei rifiuti urbani in provincia sono state 219, una cifra non trascurabile e che certifica una forte richiesta di occupazione: per accedere alla selezione è sufficiente il diploma di scuola media inferiore, ma tra i candidati sono diversi quelli che sono in possesso di un diploma di scuola media superiore e, in qualche caso, anche del diploma di laurea. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it