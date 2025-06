Il concerto Musiche dal Mondo in conclusione della Giornata del rifugiato

Vivi un'emozione unica con il concerto “Musiche dal Mondo”, che chiude in bellezza la Giornata del Rifugiato. Venerdì 27 giugno, nel suggestivo Chiostro S. Francesco di Ostuni, si terrà un evento coinvolgente e ricco di significato, organizzato dalla cooperativa Solidarietà e Rinnovamento. Un'occasione speciale per ascoltare le voci e le tradizioni di diversi popoli, promuovendo accoglienza e solidarietà. Non mancate: un’esperienza da vivere e condividere!

Venerdì 27 giugno, nel Chiostro S. Francesco presso piazza della Libertà di Ostuni, avrà luogo un incontro pubblico in prossimità della Giornata Mondiale del Rifugiato. La manifestazione è stata organizzata dalla cooperativa Solidarietà e Rinnovamento, ente gestore del Centro SAI “Azad” di Ostuni. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

