Il concerto di Tony Colombo si farà ma la data slitta di un mese | Rinviato per motivi di sicurezza

il benessere di tutti, garantendo così un evento sicuro e memorabile. I fan più appassionati dovranno quindi pazientare ancora un po’, ma il grande ritorno di Tony Colombo è ormai alle porte: preparatevi a vivere un’indimenticabile serata di musica e emozioni a Palermo!

Anche i fan più sfegatati e impazienti dovranno aspettare, ma i problemi logistici sono stati risolti e il concerto di Tony Colombo si farà a luglio. Gli organizzatori della tappa palermitana del tour "T’aspetto fore o’ core" hanno comunicato che l’esibizione è stata rinviata al 26 luglio per. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: concerto - tony - colombo - farà

Little Richard, Cuore Matto, l'infarto al concerto. Little Tony e il tumore tenuto segreto - Il 27 maggio 2013, la musica italiana perdeva un'icona: Little Tony, il re del rock and roll italiano.

TONY COLOMBO LIVE A PALERMO! L’attesa è finita! Il 28 giugno 2025 il Velodromo Borsellino di Palermo ospiterà l’unico e imperdibile evento live di Tony Colombo! Un concerto irripetibile nella sua città, tra grandi successi, emozioni e spettacolo puro. Vai su Facebook

“A Napoli ci sarà un grande concerto” l’annuncio di Tony Colombo sul tour; Tony Colombo assolto, il mondo neomelodico esulta: E ora subito in concerto; Tony Colombo e Tina Rispoli assolti, chat “inutilizzabili” e audio durante il processo. Borrelli ‘in lutto’ diventa giudice: “Abisso tra richiesta pm e condanna”.