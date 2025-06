Il concerto che cambiò la storia Cat Power omaggia Bob Dylan

Preparati a un viaggio emozionante nel passato e nel presente, dove musica e leggenda si incontrano. Cat Power, con il suo talento unico, rende omaggio a Bob Dylan rivivendo il celebre concerto del 1966 alla Royal Albert Hall. Questa sera, alle 21 al Teatro Alighieri di Ravenna, potrai assistere a un’esibizione che promette di cambiare la storia, portandoti a vivere un momento indimenticabile di musica e memoria. Non perdere questa occasione di celebrare la musica senza confini.

Rivivere la leggenda, anzi, cantarla: è quanto si è proposta la cantautrice statunitense Cat Power, al secolo Charlyn Marie ’Chan’ Marshall nel riattraversare l’epocale ’concerto della Royal Albert Hall’ di Bob Dylan del 1966 per il suo tour ’Cat Power sings Dylan’. E questa sera, alle 21 al Teatro Alighieri di Ravenna, rivivrà il famoso spettacolo in cui il Menestrello di Duluth passò da acustico a elettrico a metà esibizione, scatenando le ire dei puristi del folk e modificando per sempre la traiettoria del rock ’n’ roll. Chan Marshall, rende omaggio all’artista che più di ogni altro l’ha ispirata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il concerto che cambiò la storia. Cat Power omaggia Bob Dylan

Cat Power sings Dylan: il tour della cantante statunitense in città per Ravenna Festival

