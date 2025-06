Il Como è diventato grande | Fabregas allenerà un campione d’Europa

Il Como 232 si è trasformato da sorpresa a potenza consolidata: con Fabregas che guida un campione d’Europa, la squadra non si accontenta di sopravvivere ma mira a dominare. Una favola che si fa sul serio, tra scelte audaci e talenti pronti a sfidare ogni limite. Ora, il vero obiettivo è resistere e vincere: il Como si prepara a scrivere nuove pagine di gloria.

La favola è finita, adesso si fa sul serio. Un tecnico che ha detto no ai giganti, un talento che ha scelto il lago e un veterano pronto a rimettersi in gioco. Il Como non è più una sorpresa: è una minaccia (AnsaFoto) – serieanews.com Se la prima stagione in Serie A è servita a posizionarsi, la seconda servirà a restarci. Ma non a restarci per sopravvivere: a restarci per contare. Il Como ha capito in fretta come funziona il piano di sopra, si è tolto qualche soddisfazione importante – su tutte quella vittoria contro i futuri campioni d'Italia del Napoli – e ora si prepara a salire un altro gradino.