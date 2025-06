Il comandante ai saluti | Quattro anni belli Mi sento arricchito

bellissimi della mia carriera. Questi quattro anni sono stati un viaggio di crescita, dedizione e incontri preziosi, che porterò sempre nel cuore. La cerimonia di ieri ha segnato un momento di bilancio e di gratitudine, mentre ci prepariamo a salutare un comandante che ha lasciato un'impronta indelebile nella nostra comunità. La sua partenza rappresenta un nuovo capitolo, ricco di sfide e opportunità, ma anche di ricordi indimenticabili.

Tempo di anniversari, di bilanci e di saluti. Alla Caserma Valtellina, dove ieri mattina si è svolta la cerimonia per il 251° della fondazione della Guardia di Finanza, il comandante provinciale col. Giuseppe Cavallaro ha infatti annunciato che dopo quattro anni lascerà il territorio, per assumere un delicato incarico al Comando regionale Lombardia. "Partirò sicuramente arricchito da un’esperienza meravigliosa che conserverò tra i ricordi più belli della mia carriera e della mia vita" ha detto, emozionato, ricordando inoltre come gli anni in provincia gli abbiano consentito di scoprire e apprezzare il ruolo e l’importanza fondamentale svolto dalle tre stazioni del Soccorso Alpino di Bormio, Madesimo e Sondrio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it