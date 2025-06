Il cocktail dell’estate firmato Ottolenghi? Da bere dopo aver tagliato il prato

Dopo aver armeggiato tra cesoie e prato, concedetevi un meritato momento di relax con The Lawnmower, il cocktail estivo firmato Ottolenghi. Questa creazione rinfrescante e sorprendente porta la firma di una delle cucine più innovative al mondo, trasformando ogni sorso in un’esperienza di gusto unica. Preparatevi a scoprire come l’estate possa essere ancora più irresistibile, una pinta alla volta.

The Lawnmower, un piccolo capolavoro rinfrescante che porta la firma di una delle cucine più creative del panorama internazionale.

