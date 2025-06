il cinema ritrovato dove i film del passato dialogano col presente

Il Cinema Ritrovato è un festival che trasforma il passato in un dialogo vibrante con il presente, offrendo a un pubblico globale un'occasione unica di riscoperta e contemplazione. Organizzato dalla Cineteca di Bologna, questo evento celebra il patrimonio cinematografico attraverso proiezioni di capolavori e rare gemme, dimostrando che anche le opere del passato mantengono intatta la loro forza espressiva e attualità, come testimoniato dalla retrospettiva dedicata a Katherine Hepburn.

