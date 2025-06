Il cinema all’aperto torna al Parco degli Acquedotti il programma completo | si inizia con Nanni Moretti

L’estate romana si anima con il Cinema all’Aperto al Parco degli Acquedotti: un’occasione unica per vivere serate magiche sotto le stelle. Dal 26 giugno al 24 luglio, lasciatevi incantare da film indimenticabili, incontri con registi e attività coinvolgenti. Un’opportunità imperdibile per scoprire le sale all’aperto nelle arene di Roma e condividere momenti di cultura e divertimento gratuitamente. Non perdete l’appuntamento: la magia del cinema vi aspetta!

Il cinema all'aperto nel Parco degli Acquedotti inizia giovedì 26 giugno e fino al 24 luglio offrirà ogni sera un film da guardare gratuitamente. Tra contest per i cortometraggi a incontri con i registi scopriamo le sale all'aperto nelle arene di Roma. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: aperto - cinema - parco - acquedotti

Estate 2025, la programmazione nelle arene di Livorno e provincia: ecco i film nei cinema all'aperto - L’estate 2025 si annuncia ricca di emozioni e spettacoli sotto le stelle nelle arene di Livorno e provincia.

Torna Roma Cinema Arena al Parco degli Acquedotti, tra gli ospiti Moretti e Rohrwacher Dal 26 giugno al 24 luglio, la Fondazione Cinema per Roma torna con la quarta edizione di Roma Cinema Arena, la grande sala cinematografica all’aperto di circa mille Vai su Facebook

Translate postPoste Italiane è Main Partner di Roma Cinema Arena, rassegna cinematografica arrivata alla sua quarta edizione, che si terrà al Parco degli Acquedotti di Roma da oggi al 24 luglio. Il programma ospiterà un totale di ventinove proiezioni che si s Vai su X

Cinema Arena nel Parco degli Acquedotti; La quarta edizione di Roma Cinema Arena; Il cinema all’aperto torna al Parco degli Acquedotti, il programma completo: si inizia con Nanni Moretti.

Torna Roma Cinema Arena al Parco degli Acquedotti, tra gli ospiti Moretti e Rohrwacher - Dal 26 giugno al 24 luglio, la Fondazione Cinema per Roma torna con la quarta edizione di Roma Cinema Arena, la grande sala cinematografica all’aperto di circa mille posti situata al Parco degli Acque ... Scrive adnkronos.com

Roma, torna il cinema al Parco degli Acquedotti: apre Nanni Moretti - (askanews) – Dal 26 giugno al 24 luglio la Fondazione Cinema per Roma realizzerà la quarta edizione di Roma Cinema Arena, la grande sala cinematografica all’aperto di circa mille posti s ... Segnala askanews.it