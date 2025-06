Il Chelsea ha tenuto colloqui positivi per firmare Jamie Gittens

Il Chelsea si prepara a dare un nuovo volto alla propria rosa con l'acquisto di Jamie Gittens dal Borussia Dortmund, un investimento da 65 milioni che testimonia la fiducia nei suoi talenti. I colloqui sembrano andare a gonfie vele e l'entusiasmo cresce tra i tifosi: questa operazione potrebbe segnare una svolta nella strategia di mercato dei Blues, pronti a consolidarsi tra le grandi d’Europa.

Notizia fresca giunta in redazione: Enzo Maresca, manager di Chelsea, guarda prima di una partita della Premier League. (Foto di Bryn LennonGetty Images) Il Chelsea sta lavorando per firmare Jamie Gittens dal Borussia Dortmund durante la finestra di trasferimento estivo. Il ventenne è molto apprezzato in tutta Europa e i Blues hanno ricoperto negoziati positivi per fare l'accordo. Secondo Florian Plettenberg, il giocatore costerĂ 65 milioni di euro quest'estate e il club tedesco crede che diversi club siano desiderosi di garantire la sua firma. Il Chelsea può fare l'accordo?. Resta da vedere se il Chelsea può ottenere l'accordo attraverso la linea.