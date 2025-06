Il CESVOLAB si prepara all’Assemblea Aperta | al centro il progetto Irpinia Sannio Capitale Italiana del Dono 2025

Il Cesvolab si prepara con entusiasmo all'Assemblea Aperta, un momento cruciale per il Centro di Servizio per il Volontariato Irpinia Sannio ETS. In scaletta, il progetto "Irpinia Sannio Capitale Italiana del Dono 2025" sarà al centro delle riflessioni e delle proposte. Domani, presso il Green Park Hotel di Mercogliano, il nostro impegno si tradurrà in un bilancio condiviso e in nuove strategie per valorizzare il dono come valore fondamentale della comunità .

Il Centro di Servizio per il Volontariato Irpinia Sannio ETS – Cesvolab – si avvicina all’Assemblea Annuale dei Soci, che si terrà presso il Green Park Hotel 4 Stelle di Mercogliano (AV). Questo evento, in programma domani, venerdì 27 giugno 2025, rappresenta sia il momento di chiusura e bilancio. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

