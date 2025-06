Il centrodestra si spacca sul terzo mandato FI e FdI bocciano la proposta della Lega

Il dibattito sul futuro delle leadership regionali entra nel vivo, con il centrodestra diviso sulla proposta di concedere un terzo mandato ai presidenti di Regione. Mentre la Lega insiste, Forza Italia e FdI uniscono le forze alle opposizioni per respingere l'emendamento. Una partita che potrebbe avere ripercussioni significative sul panorama politico italiano, delineando nuovi scenari e alleanze per le sfide future. Continua a leggere.

Ancora una volta la proposta della Lega per permettere un terzo mandato ai presidenti di Regione non è andata da nessuna parte. Forza Italia e FdI, insieme alle opposizioni (tranne Italia viva), hanno bocciato l'emendamento presentato in commissione Affari costituzionali al Senato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Stop al terzo mandato per De Luca: ecco le motivazioni della Consulta - Il divieto di terzo mandato per i presidenti delle regioni a statuto ordinario, incluso Vincenzo De Luca, è diventato immediatamente operativo.

