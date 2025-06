Il Centro Cardiochirurgico pediatrico a rischio chiusura Schifani | Lavoriamo in silenzio per salvarlo

In un momento di incertezza, il centro cardiochirurgico pediatrico della Sicilia rischia di chiudere, ma la determinazione di Schifani e del suo team non si ferma. Lavorano in silenzio, senza clamore, per garantire un futuro a questi bambini e alle loro famiglie. La loro dedizione dimostra che, anche nelle sfide più complesse, il silenzio può essere la chiave per un cambiamento positivo. La speranza è ancora viva, e la battaglia continua.

"Noi stiamo lavorando, stiamo lavorando in silenzio senza fare annunci". Lo ha detto a Siracusa il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, a margine del forum su salute e intelligenza artificiale rispondendo a una domanda sul futuro del reparto di Cardiochirurgia pediatrica. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

