Il cda di Mps approva l’aumento di capitale per l’ops su Mediobanca

Il consiglio di amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena ha dato il via libera a un imponente aumento di capitale da 13,19 miliardi di euro, rafforzando la sua posizione strategica. Questa operazione, in linea con le decisioni dell’assemblea straordinaria del 17 aprile 2025, prevede l’emissione di 2,23 miliardi di nuove azioni ordinarie e mira a sostenere l’offerta pubblica di scambio su Mediobanca, aprendo nuove opportunità per il futuro del settore bancario italiano.

Il consiglio di amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena ha approvato un aumento di capitale a pagamento per un totale di 13,19 miliardi di euro, oltre al sovrapprezzo. La delibera è stata adottata in esecuzione della delega ricevuta dall’assemblea straordinaria del 17 aprile 2025. L’operazione prevede l’emissione di 2,23 miliardi di nuove azioni ordinarie ed è finalizzata a sostenere l’offerta pubblica di scambio lanciata su Mediobanca. Nei giorni scorsi la Banca Centrale Europea ha concesso a Mps il nulla osta per acquisire una quota di controllo in Mediobanca, estendendo l’autorizzazione anche alle partecipazioni indirette in Mediobanca Premier e Compass Banca. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Il cda di Mps approva l’aumento di capitale per l’ops su Mediobanca

In questa notizia si parla di: capitale - aumento - mediobanca - approva

Tether sale al 10,7% della Juventus e punta a entrare nel CdA: il club valuta l’aumento di capitale - Il mondo del calcio e delle criptovalute si intrecciano sempre più strettamente, e la Juventus si trova al centro di questa rivoluzione.

L’Eurotower approva l’operazione MPS-Mediobanca senza imporre una soglia minima di adesioni. Domani il CdA per l’aumento di capitale. Vai su Facebook

Translate postMps: disco verde della BCE all’ops su Mediobanca • L’Eurotower approva l’operazione MPS-Mediobanca senza imporre una soglia minima di adesioni. Domani il CdA per l’aumento di capitale. Vai su X

Il cda di Mps approva l’aumento di capitale per l’ops su Mediobanca; Ops Mediobanca, il Cda di MPS approva AuCap da 13,2 miliardi; Mps-Mediobanca, assemblea Monte Paschi approva aumento capitale per l'offerta - LaPresse.

Ops Mediobanca, il Cda di MPS approva AuCap da 13,2 miliardi - Il Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena ha approvato un aumento di capitale a pagamento fino a 13,19 miliardi di ... Come scrive teleborsa.it

Via libera del cda di Mps ad aumento capitale per Mediobanca - ll cda di Banca Monte dei Paschi di Siena ha deliberato, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria del 17 aprile 2025, l'aumento del capitale sociale a pagamento per ... Si legge su ansa.it