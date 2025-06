Il caso di Aprilia in Parlamento Piantedosi | Conflittualità armata tra gruppi criminali

Il caso di Aprilia scoppia in Parlamento, al centro di un acceso dibattito sull’insicurezza e il contrasto ai gruppi criminali. A sollevare la questione è il deputato di AVS, Filiberto Zaratti, che richiede risposte al ministro Piantedosi sulle misure concrete per rafforzare la legalità. La discussione si fa acceso, evidenziando la complessità della situazione e l’urgenza di intervenire. La sfida ora è trovare soluzioni efficaci per riportare ordine e sicurezza nel territorio.

In Parlamento si discute del “caso” Aprilia. A sollevarlo il deputato di Avs, Filiberto Zaratti, con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi chiamato a rispondere al questione time relativo alle “iniziative volte al rafforzamento dei presidi di legalità e delle strutture di contrasto alla. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Il “caso” di Aprilia in Parlamento, Piantedosi: “Conflittualità armata tra gruppi criminali”; SCIOLTI PER MAFIA, IL CASO APRILIA IN PARLAMENTO. PIANTEDOSI: AL MOMENTO È GUERRA PER LE PIAZZE DI SPACCIO; Perché si spara ad Aprilia? Il Ministro dell'Interno spiega cosa sta accadendo e fa un annuncio speciale.

