Il Carroponte trasformato in simbolo del deserto culturale Contano solo gli incassi

Il Carroponte, un tempo avamposto di cultura e creatività, ora simbolo del vuoto culturale di Sesto San Giovanni, secondo il Pd locale. La denuncia mira a evidenziare come l'amministrazione Di Stefano abbia trasformato questa storica area in una mera arena commerciale, ignorando il valore sociale e artistico che ha sempre contraddistinto questo spazio. È ora di riappropriarci di un patrimonio che può ancora rinascere e tornare a essere cuore pulsante di cultura e aggregazione.

