Il Cappellaio Matto incanta il Tittoni Una settimana fra musica e visioni

Preparati a immergerti in un viaggio straordinario, dove l’immaginazione di Tim Burton si fonde con sonorità coinvolgenti e visioni mozzafiato. Una settimana tra musica, trucchi stupefacenti e scenografie da sogno, che trasporterà il pubblico nei mondi di Sleepy Hollow, La fabbrica di cioccolato e Alice in Wonderland. Un’esperienza unica, capace di incantare e sorprendere ad ogni passo, lasciandoti senza fiato. Non perdere questa magia!

L'immaginario dark e poetico di Tim Burton e le musiche dei suoi film, trasformati in uno spettacolo immaginifico e coinvolgente, con trucchi, costumi, scenografie, proiezioni ed effetti speciali che faranno calare nel mondo di Sleepy Hollow, de "La fabbrica di cioccolato" e di "Alice in Wonderland". Ma anche un fluo party, i ritmi in levare del reggae mixati dal profeta per eccellenza della musica giamaicana in Italia e un intenso tributo al genio di Franco Battiato. Il Tittoni festival si accenderà domani sera con le atmosfere gotico-fiabesche del Tim Burton Show portato in scena dalla The Spleen Orchestra: dalle 21.

